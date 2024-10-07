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СК запросит у Минобороны данные о применении ВСУ химоружия в Судже

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны РФ информацию о применении ВСУ химоружия в Куркой области и даст правовую оценку этим сведениям в рамках расследования уголовных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следственный комитет запросит у министерства обороны России информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области… Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел», — сказали в ведомстве.

По сообщению представителей Минобороны РФ, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области. Всего зафиксировано более 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне проведения СВО. В частности, подобные факты имелись в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах. Кроме того, сообщалось, что МО РФ обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.

СК
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