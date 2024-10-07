По сообщению представителей Минобороны РФ, ВСУ применили химическое оружие в городе Судже Курской области. Всего зафиксировано более 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне проведения СВО. В частности, подобные факты имелись в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах. Кроме того, сообщалось, что МО РФ обладает данными о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.