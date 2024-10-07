Военного блогера «Тринадцатого» арестовали по делу о нападении на полицейского

Егор Гузенко участвовал в боевых действиях на территории Украины с 2014 года. В октябре 2021 года суд в Санкт-Петербурге отправил его под домашний арест по делу о хулиганстве. В марте 2022 года он нарушил меру пресечения и уехал в зону спецоперации в качестве добровольца. На его канал в Telegram подписаны более 310 тыс. пользователей.