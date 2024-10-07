Военного блогера «Тринадцатого» арестовали по делу о нападении на полицейского

В сообщении объединенной пресс-службы судов края сообщается, что по делу Егор Гузенко проходит как подозреваемый. При первом допросе он отказался от дачи показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. В канале блогера говорится, что ему уже предъявлено обвинение по 318-й статье.
Егор Гузенко был задержан поздно вечером 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске. Как писал Mash, драка с полицейским произошла из-за маски блогера: тот отказался ее снять и напал на сотрудника.
Арест блогера прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник, — сказал глав региона.— Говорит, что его задержали. Только не говорит, за что его задержали. Зачем оказывать сопротивление сотрудникам полиции. Причем яростное сопротивление». На выходных было празднование дня Кировского муниципального округа.
Егор Гузенко участвовал в боевых действиях на территории Украины с 2014 года. В октябре 2021 года суд в Санкт-Петербурге отправил его под домашний арест по делу о хулиганстве. В марте 2022 года он нарушил меру пресечения и уехал в зону спецоперации в качестве добровольца. На его канал в Telegram подписаны более 310 тыс. пользователей.