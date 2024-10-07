В Шебекине девять домов и четыре автомобиля повреждены при обстреле ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате атак повреждены девять частных домов, четыре легковых автомобиля и газовая труба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.