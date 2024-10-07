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В Шебекине девять домов и четыре автомобиля повреждены при обстреле ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате атак повреждены девять частных домов, четыре легковых автомобиля и газовая труба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе различные повреждения зафиксированы в девяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал он.

Глава региона добавил, что на территории двух домовладений перебита газовая труба — аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля.

«Информация о последствиях уточняется. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток», — проинформировал Гладков.