В Шебекине девять домов и четыре автомобиля повреждены при обстреле ВСУ

«Дважды под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе различные повреждения зафиксированы в девяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал он.
Глава региона добавил, что на территории двух домовладений перебита газовая труба — аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля.
«Информация о последствиях уточняется. Администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток», — проинформировал Гладков.