Российские силы отразили контратаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки «Север» за сутки предотвратили атаки ВСУ в Курской области и отразили две контратаки в селах Кремяное и Плехово. Российские войска нанесли удары по позициям девяти бригад ВСУ.
В регионе продолжают действовать режимы ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Власти подчеркнули, что возвращаться в приграничные районы пока опасно. Спецоперация будет продолжаться до устранения угроз со стороны Украины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
За сутки украинские силы потеряли более 150 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.
ВСУ хотели заминировать Курскую АЭС
Сергей Нарышкин сообщил, что с марта разведывательные спутники США активизировали высокодетальную съемку на российских территориях, граничащих с Украиной, особенно в Курской и Белгородской областях.
По его данным, Киев планировал атаку на Курскую АЭС, что могло привести к экологической катастрофе. Украина заявляла, что таких планов нет. Нарышкин сообщил, что по данным СВР, план нападения на Курскую область предусматривал «захват и минирование» Курской атомной электростанции.
Глава СВР заявил, что реализация этого плана могла бы вызвать катастрофу, аналогичную аварии на Чернобыльской АЭС. Также, по данным СВР, MI-6 совместно с украинской разведкой разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, соединяющих российские АЭС с энергосистемой.
О попытках украинских сил ударить по Курской АЭС также заявлял президент России Владимир Путин. Операцию ВСУ в Курской области он счел «масштабной провокацией».
СВР ранее сообщала, что операция ВСУ в Курской области, начавшаяся 6 августа, была подготовлена с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. По данным службы, страны НАТО передают украинским военным данные спутниковой разведки о размещении российских войск в зоне проведения операции.