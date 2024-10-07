Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 7 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 63 дня. За это время потери ВСУ на Курском направлении превысили 21 000 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 7 октября 2024 года.