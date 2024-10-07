Белгородцам начнут платить рекордные 3 млн руб. за подписание контракта

Такие выплаты получат мужчины, заключившие контракт с 7 октября по 31 декабря, уточнил глава региона. На них могут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов, подписавшие контракт в белгородских военкоматах. Получить деньги военнослужащие смогут в течение двух месяцев.