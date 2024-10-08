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Минобороны рассказало о подвиге рядового, в одиночку остановившего штурм ВСУ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минобороны России рассказало о подвиге рядового Олега Бредникова, который в одиночку остановил всю штурмовую группу противника, что выиграло время и позволило закрепиться на позиции его сослуживцам.

Источник: РИА "Новости"

«Украинские боевики, понимая, что утратили важный опорный пункт, который позволит российским бойцам продолжить наступление, атаковали позиции российских военнослужащих при поддержке минометов. Рядовой Бредников, несмотря на близкие разрывы минометных снарядов и обнаруженную штурмовую группу противника вблизи своих позиций, хладнокровно выжидал, пока украинские боевики продолжат движение, и весь отряд противника будет в секторе обстрела. Противник, не встречая сопротивления, продолжал движение. Рядовой Бредников неожиданно открыл огонь и точным огнем уничтожил всю штурмовую группу в течение нескольких минут», — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что противник, обнаружив позицию рядового, направил туда FPV-дроны. Бредников уничтожил два дрона противника и занял заранее подготовленную запасную позицию, продолжив вести бой. «Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Олега Бредникова российские бойцы удерживали в течение нескольких часов важную позицию до подхода групп закрепления и не допустили продвижения противника», — отметили там.

Также в военном ведомстве рассказали о старшине Сергее Богачеве, чье подразделение занимало оборону в одном из важных тактических районов и отбивало атаки штурмовых групп противника.

«Старшина Богачев организовывал беспрерывное обеспечение военнослужащих боеприпасами и другими материальными средствами. Противник предпринял попытку выбить российских бойцов с занимаемых рубежей. Сергей Богачев, понимая, что в результате интенсивного боя расход боеприпасов высок, оперативно подготовил машину, загрузив ее необходимым для дальнейшей обороны боекомплектом, и лично выдвинулся на позиции. Противник активно применял ствольную и реактивную артиллерию. Несмотря на это, старшина Богачев, благодаря знанию местности, скрытно провел машину по маршруту, но на последнем отрезке подвергся атаке вражеского БПЛА. Машина получила повреждения и потеряла ход. Несмотря на продолжающийся обстрел, Сергей оперативно оценил повреждения, устранил неисправности и доставил боеприпасы до подразделения», — рассказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что, благодаря мужеству и имеющемуся боевому опыту старшины Сергея Богачева боеприпасы были доставлены вовремя, что позволило отразить наступление превосходящих сил противника и удержать важный опорный пункт обороны.