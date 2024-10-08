Минобороны рассказало о подвиге рядового, в одиночку остановившего штурм ВСУ

«Старшина Богачев организовывал беспрерывное обеспечение военнослужащих боеприпасами и другими материальными средствами. Противник предпринял попытку выбить российских бойцов с занимаемых рубежей. Сергей Богачев, понимая, что в результате интенсивного боя расход боеприпасов высок, оперативно подготовил машину, загрузив ее необходимым для дальнейшей обороны боекомплектом, и лично выдвинулся на позиции. Противник активно применял ствольную и реактивную артиллерию. Несмотря на это, старшина Богачев, благодаря знанию местности, скрытно провел машину по маршруту, но на последнем отрезке подвергся атаке вражеского БПЛА. Машина получила повреждения и потеряла ход. Несмотря на продолжающийся обстрел, Сергей оперативно оценил повреждения, устранил неисправности и доставил боеприпасы до подразделения», — рассказали в Минобороны РФ.