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Приморских срочников не будут отправлять в зону проведения СВО

Всего с октября по декабрь планируется призвать около 1,5 тысяч приморцев, то есть меньше, чем в весенний призыв.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба военного комиссариата Приморья, текущей осенью на военную службу будут призваны около 1,5 тысяч приморцев. Срок военной службы составит традиционные 12 месяцев, а первые отправки призывников к месту службы запланированы на 15 октября.

«Около трети призывников будут распределены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска», — добавили в пресс-службе комиссариата.

Остальные призывники будут направлены в войска, соответственно своему уровню образования и профессиональным навыкам. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Молодые люди, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

За соблюдением законности в ходе проведения призыва следят органы прокуратуры. В военных прокуратурах работают консультационные центры, по всем вопросам призывники и их родители могут обращаться в надзорные органы.

Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами.

Перед отправкой молодых людей к местам прохождения службы им выдадут повседневную форму, зарплатные банковские карты, персональные карты военнослужащих, несессеры с бытовыми принадлежностями.