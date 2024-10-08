На СВО погиб многодетный отец Александр Изгагин из Пермского края

Военнослужащий, многодетный отец Александр Изгагин из Пермского края погиб в ходе проведения СВО.
О гибели бойца сообщила администрация Верещагинского округа. По данным властей, жизнь участвовавшего в спецоперации в качестве командира отделения противотанковых управляемых ракет Александра Изгагина оборвалась 23 июля. В администрации Верещагинского округа уточняют, что рядовой погиб, проявив стойкость и мужество.
«Родился 22 апреля 1981-го. Окончил школу № 1. Получил профессию слесаря по ремонту подвижного состава в ПУ-61. Службу по призыву в ВС РФ проходил в Хабаровске. После окончил Зюкайский техникум», — рассказывают о жизни военнослужащего в администрации округа.
Уточняется, что после учёбы Александр Изгагин работал сначала на железной дороге в Верещагино, потом в ООО «ВЕМОЛ», а после — на заводе ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» в Перми. Последние год мужчина параллельно учился заочно в Пермском политехе.
«Искренние соболезнования маме Светлане Михайловне, супруге Ирине Александровне, сыну Игорю, дочерям Илоне и Алине, всем родным и близким», — пишет администрация Верещагинского округа на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».