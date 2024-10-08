На СВО погиб многодетный отец Александр Изгагин из Пермского края

Уточняется, что после учёбы Александр Изгагин работал сначала на железной дороге в Верещагино, потом в ООО «ВЕМОЛ», а после — на заводе ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» в Перми. Последние год мужчина параллельно учился заочно в Пермском политехе.