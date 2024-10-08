Красноярцу присвоено звание Героя России

Олег родился и живет в деревне Глядень Назаровского района. Заключил контракт и отправился на СВО в 2023 году. До ухода на фронт работал в ЗАО «Назаровское». Дома его ждет семья — родители, жена и двое детей. Уверен, что сыновья очень гордятся своим папой!", — написал глава региона.