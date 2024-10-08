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Красноярцу присвоено звание Героя России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцу Олегу Алисову присвоено звание Героя России, об этом в ТГ-канале сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

«Бойцы из Красноярского края продолжают проявлять отвагу и самоотверженность на линии боевого соприкосновения. Нашему земляку — Олегу Алисову присвоено звание Героя России».

Высшую государственную награду страны за мужество и героизм при исполнении воинского долга ему вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Олег родился и живет в деревне Глядень Назаровского района. Заключил контракт и отправился на СВО в 2023 году. До ухода на фронт работал в ЗАО «Назаровское». Дома его ждет семья — родители, жена и двое детей. Уверен, что сыновья очень гордятся своим папой!", — написал глава региона.