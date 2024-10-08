Минобороны рассказало о разминировании освобожденных территорий в ДНР

«Сейчас разминируем местность от взрывоопасных предметов. Было усеяно все лепестками, хоть и с самоликвидацией написано, но они все равно лежат. Колокольчики, РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. ТАСС), воги (ВОГ, выстрел осколочный гранатометный — прим. ТАСС). М-70, она [детонирует] на металл и на приближение. У других товарищей тоже там находились американские индукционные, которые на все [срабатывают]. Много самодельных взрывных устройств (СВУ), сбросов было, особенно когда на других участках работали. В большинстве случаев обнаруживаем. Уничтожаем на месте», — приводит Минобороны слова старшего сапера с позывным Саня.