Минобороны рассказало о разминировании освобожденных территорий в ДНР

«Сейчас разминируем местность от взрывоопасных предметов. Было усеяно все лепестками, хоть и с самоликвидацией написано, но они все равно лежат. Колокольчики, РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. ТАСС), воги (ВОГ, выстрел осколочный гранатометный — прим. ТАСС). М-70, она [детонирует] на металл и на приближение. У других товарищей тоже там находились американские индукционные, которые на все [срабатывают]. Много самодельных взрывных устройств (СВУ), сбросов было, особенно когда на других участках работали. В большинстве случаев обнаруживаем. Уничтожаем на месте», — приводит Минобороны слова старшего сапера с позывным Саня.
С помощью современных технических средств специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, после чего группа разминирования приступает к очистке районов. Решение об уничтожении боеприпаса принимается в зависимости от его технических характеристик — на месте накладным зарядом либо на полигоне.
«Много было СВУ, сбросов с коптера находили много — такие, что и приближаться нельзя, и переворачивать нельзя, срабатывали. В нашей группе находил товарищ — капроновая крышка. Капроновая простая крышка, в ней пружинка, накольник, и залеплено пластидом. То есть, если наступил на эту крышку, то ноги нет», — приводит Минобороны слова сапера с позывным Полковник.
В ведомстве добавили, что задача саперов в первую очередь проделывать проходы на местности для ремонта старых и сооружения новых коммуникаций: восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов, установки линий электропередачи. Также военные инженеры проводят сплошное разминирование сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.
По данным ведомства, при разминировании инженерными подразделениями широко применяются робототехнические комплексы «Уран-6». Благодаря им охватывается больший объем территории и значительно снижается риск для саперов.