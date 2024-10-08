Минобороны сообщило о поражении более 100 дронов ВСУ на авдеевском направлении

«Более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ уничтожил расчет зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10” группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию действий наземной группировки на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.
По словам командира боевой машины с позывным Кузбасс, ЗРК эффективно справляется с боевыми задачами. «С самого начала СВО “Стрела-10” зарекомендовала себя очень хорошо в борьбе с БПЛА противника», — сказал он.
Как добавили в Минобороны, на счету военнослужащих этого расчета такие беспилотники, как «Валькирия», «Шарк», «Фурия», «Лелека», а также несколько ударных БПЛА самолетного типа.