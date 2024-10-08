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Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населенного пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт: украинские солдаты перепутали их со своими сослуживцами, рассказал военный с позывным «Фауст» на видео, предоставленном МО РФ.

Источник: © РИА Новости

По его словам, бригада заходила в Желанное практически первой.

«Зашли мы в первые хаты, которые разрушены были, перед Первым Желанным, нас встретил очень шквальный огонь, там и минометы, и “птички” (беспилотники — ред.), и все было, но прошли хорошо», — рассказал боец.

«Фауст» отметил, что действия подразделения штурмовиков грамотно координировало командование с помощью БПЛА.

«Уже стемнело, мы заняли первую хату в Желанном-1, самую крайнюю. Выставили дозор и дух перевести решили. Под утро — как раз боец стоял в дозоре с позывным “Лис”, вот он молодец, вовремя среагировал — прямо к дому подъехала боевая машина всушная», — рассказал российский военный.

Дозорный вовремя среагировал, доложил командиру, российские бойцы заняли оборону в доме. По словам «Фауста», украинские военные подошли к дому, поздоровались и только потом поняли, что внутри — российские бойцы.

«Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все — там ротация и осталась, возле этой хаты», — заключил штурмовик.