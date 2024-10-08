Артиллеристы группы «Восток» уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск “Восток” из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По словам артиллеристов, со взятием российскими войсками Угледара ВСУ утратили контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала.
«Вскоре оборудованные огневые позиции артиллеристам из Забайкалья придется оставить, надо двигаться вперед. Подразделения группировки войск “Восток” развивают успех и улучшают тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны.