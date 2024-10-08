Артиллеристы группы «Восток» уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск “Восток” из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.