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Артиллеристы группы «Восток» уничтожают отступающие из Угледара части ВСУ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Расчеты орудий Д-74 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожают отступающие из Угледара формирования ВСУ, группировка улучшает тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 122-миллиметровых буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск “Восток” из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По словам артиллеристов, со взятием российскими войсками Угледара ВСУ утратили контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала.

«Вскоре оборудованные огневые позиции артиллеристам из Забайкалья придется оставить, надо двигаться вперед. Подразделения группировки войск “Восток” развивают успех и улучшают тактическое положение практически по всей линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны.