Расчет «Корнета» поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

«Во время воздушной разведки, проводившейся расчетом беспилотника Supercam, подразделение ВДВ выявило наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Было принято решение на их уничтожение. Расчет ПТРК “Корнет” артиллеристов-десантников из Краснодарского края пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы поразил объекты на правом берегу Днепровского лимана», — сообщили в оборонном ведомстве.