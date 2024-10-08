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Расчет «Корнета» поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 8 окт — РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Во время воздушной разведки, проводившейся расчетом беспилотника Supercam, подразделение ВДВ выявило наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Было принято решение на их уничтожение. Расчет ПТРК “Корнет” артиллеристов-десантников из Краснодарского края пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы поразил объекты на правом берегу Днепровского лимана», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря опыту и высокому профессионализму операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить как наблюдательный пункт, так и пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом.

Расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» регулярно проводят разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно обнаруживать противника и предотвращать все возможные провокации ВСУ на Кинбурнской косе.

Воздушная разведка осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения войск противника в данном районе. Противотанковые расчёты регулярно уничтожают выявленные цели, в том числе наблюдательные пункты врага на островах в дельте Днепра.