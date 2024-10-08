Зачем омские медики идут в волонтёры

С началом СВО люди разных возрастов и профессий вступили в ряды волонтёров, чтобы из тыла помогать нашим бойцам на передовой. Направлений добровольческой деятельности не перечесть: сбор гумпомощи, изготовление масксетей, окопных свечей, «сухого» душа, квадрокоптеров, сборка и доставка авто- и мототехники
Сегодня от бойцов поступает много сезонных запросов о помощи, в списке необходимых вещей для жизни в военно-полевых условиях — обогревательные приборы.
Изготовлением печей для участников СВО занимается омич Игорь Голубев. Глядя на него в процессе работы, и не скажешь, что основная его деятельность вовсе не связана с заводскими цехами, он трудится в стенах городской поликлиники № 3 — врачом-педиатром. О том зачем начинающий доктор меняет белоснежный халат на робу в материале omsk.aif.ru.
Из медхалата — в робу
Идею создания печей можно назвать семейной. Отец — инженер и сын — врач-волонтёр — Денис и Игорь Голубевы, объединили свои желания и возможности и стали изготавливать обогревательные приборы для бойцов специальной военной операции с самого её начала.
«В Омске располагались большие центры размещения мобилизованных, поэтому не возникло никаких сомнений помогать или нет. Так как на тот момент было уже холодно, возникла идея делать печи, первые пять штук мы отвезли ребятам на полигон в Черёмушки, а потом пошли заявки с передовой, — вспоминает Игорь. — У основной работы я лишнего времени не отнимаю, я трачу на неё столько, сколько нужно. А добровольческой деятельностью занимаюсь вечерами и в выходные дни. Смена деятельности — лучший отдых, работу головой я сменяю на труд руками».
Еженедельный график в семье Голубевых расписан по минутам. После отработанных часов на основной работе, они спешат в мастерскую, её «обустроили» на заводе, где работает отец Игоря. Процесс постарались организовать с наименьшими затратами, в качестве сырья используют утилизационный материал — пустые баллоны из-под пропана и фреона, железные трубы.
В среднем в неделю изготавливают 10 печей. К зиме планируют повысить производительность труда. В целом за два года деятельности такого семейного подряда уже более 2000 обогревателей отправились к бойцам в землянки.
Кстати, Игорь стал волонтёром задолго до начала СВО. Около 10 лет он поддерживает людей, нуждающихся в помощи или попавших в беду. За его плечами активная добровольческая работа в студенческие годы во время пандемии коронавируса.
К добрым делам омич старается привлечь как можно больше людей и находит единомышленников. Лишних рук не бывает. Работы хватит на всех, ведь помимо создания печей, семья Голубевых наладила изготовление сапёрных крюков-кошек, табличек «Осторожно! Мины», муляжей минометов.
«Помогают парни из многопрофильного техникума, омского авиационного колледжа им. Жуковского, а благотворительный фонд “Экспедиция добра” через транспортную компанию предоставляет нам возможность доставлять гуманитарную помощь до точек распространения», — рассказывает волонтёр.
Их призвание — помогать
А медицинский брат из приёмного отделения стационара КМСЧ № 9 Анатолий Альбрехт в качестве добровольца Национального центра помощи отправился в Курск. Полмесяца он помогал мирным жителям, эвакуированным из районов, подвергающихся атакам ВСУ.
Молодой человек решил, что там его помощь нужнее. Он работал по двум направлениям — занимался фасовкой, сборкой и выдачей «гуманитарки». А также периодически дежурил в медпункте эвакуации и стабилизации, который открылся в августе этого года. Омич оказывал первичную медпомощь раненым, вывезенным с передовой линии соприкосновения. Сегодня здесь работают добровольцы со всех уголков страны. Каждый помогает кто чем может.
«В мои задачи входил совместный с врачом осмотр раненых, перевязки, обезболивание, ведение документации и передача бойцов скорой медицинской помощи для дальнейшего отправления их в госпиталь», — рассказывает Анатолий.
«Нам активно помогают волонтёры Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Помощь, которую оказывают ребята — это взаимодействие со всеми частями и медицинскими службами, которые действуют на нашем направлении, а также выезд на эвакуацию пострадавших. Это команда, которая может всё, с такими как они, хочется по-настоящему дружить», — рассказал начальник Медицинского Пункта эвакуации и стабилизации Алан Багаев.