Зачем омские медики идут в волонтёры

«В Омске располагались большие центры размещения мобилизованных, поэтому не возникло никаких сомнений помогать или нет. Так как на тот момент было уже холодно, возникла идея делать печи, первые пять штук мы отвезли ребятам на полигон в Черёмушки, а потом пошли заявки с передовой, — вспоминает Игорь. — У основной работы я лишнего времени не отнимаю, я трачу на неё столько, сколько нужно. А добровольческой деятельностью занимаюсь вечерами и в выходные дни. Смена деятельности — лучший отдых, работу головой я сменяю на труд руками».