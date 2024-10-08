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В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Удары нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске (украинское название — Черноморск) в момент разгрузки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: AP 2023

«В 1.12 “прилет” по Одесскому порту. В 1.14 по Ильичевскому», — заявил Лебедев со ссылкой на своих коллег, добавив, что «прилет» произошел во время разгрузки.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.