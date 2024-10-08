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Силы ПВО за ночь уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 16 украинских беспилотников над территориями Белгородской области и Черным морем. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские ПВО за ночь уничтожили четыре БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

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