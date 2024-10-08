Силы ПВО за ночь уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. 14 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.