Ночью над Черным морем дежурными средствами ПВО уничтожено два БПЛА

Ранее «АиФ-Юг» писал — в доме № 5 на улице Азовской в Приморско-Ахтарске, отремонтированном после атаки БПЛА, готовятся подключить газ. Сейчас в этом доме подрядчик завершает монтаж кровли, замену входных дверей ведут уже в последнем подъезде.