Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Черным морем дежурными средствами ПВО уничтожено два БПЛА

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа.

Ночью над Черным морем дежурными средствами ПВО уничтожено два БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Всего было уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (из них 14 над территорией Белгородской области).

Ранее «АиФ-Юг» писал — в доме № 5 на улице Азовской в Приморско-Ахтарске, отремонтированном после атаки БПЛА, готовятся подключить газ. Сейчас в этом доме подрядчик завершает монтаж кровли, замену входных дверей ведут уже в последнем подъезде.