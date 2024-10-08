Ночью над Черным морем дежурными средствами ПВО уничтожено два БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны.
В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Всего было уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (из них 14 над территорией Белгородской области).
Ранее «АиФ-Юг» писал — в доме № 5 на улице Азовской в Приморско-Ахтарске, отремонтированном после атаки БПЛА, готовятся подключить газ. Сейчас в этом доме подрядчик завершает монтаж кровли, замену входных дверей ведут уже в последнем подъезде.