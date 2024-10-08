Очередная террористическая атака: над Черным морем сбили два украинских беспилотника

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Кроме того, шесть дронов уничтожили над Курской областью, еще по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской.