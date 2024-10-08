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Очередная террористическая атака: над Черным морем сбили два украинских беспилотника

Минобороны России: средства ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 8 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили два дрона над акваторией Черного моря. Еще 14 дронов были сбиты над Белгородской областью.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Кроме того, шесть дронов уничтожили над Курской областью, еще по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской.