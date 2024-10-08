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В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом, погибшим в ДНР

На Урале похоронят 20-летнего контрактника, который погиб на СВО.

Источник: мэрия Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом, который погиб в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Иван Коршунов родился в Позарихе Каменского района в многодетной семье. Он окончил школу № 32 в Каменске-Уральском. Затем работал строителем в частном бизнесе.

В августе 2024 года молодой человек заключил контракт с Минобороны. Уралец служил гранатометчиком в мотострелковом батальоне. При выполнении боевой задачи Иван получил ранение, после которого скончался.

— Его запомнят как трудолюбивого парня, надежного друга, заботливого сына и брата, отзывчивого, доброго и веселого человека, — рассказали в администрации Каменска-Уральского.

За храбрость Ивана Коршунова наградили орденом Мужества посмертно. Прощание со свердловчанином состоится 9 октября на Аллее Cлавы. Похоронят героя на кладбище в селе Черемхово Каменского района.