В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом, погибшим в ДНР

В Каменске-Уральском простятся с 20-летним бойцом, который погиб в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Иван Коршунов родился в Позарихе Каменского района в многодетной семье. Он окончил школу № 32 в Каменске-Уральском. Затем работал строителем в частном бизнесе.
В августе 2024 года молодой человек заключил контракт с Минобороны. Уралец служил гранатометчиком в мотострелковом батальоне. При выполнении боевой задачи Иван получил ранение, после которого скончался.
— Его запомнят как трудолюбивого парня, надежного друга, заботливого сына и брата, отзывчивого, доброго и веселого человека, — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
За храбрость Ивана Коршунова наградили орденом Мужества посмертно. Прощание со свердловчанином состоится 9 октября на Аллее Cлавы. Похоронят героя на кладбище в селе Черемхово Каменского района.