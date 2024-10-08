Бойцам СВО из Актанышского района доставят военную спецтехнику

Сегодня на передовой квадроциклы пользуются большим спросом. Ранее их уже доставляли ребятам на передовую. Его стоимость варьируется от 600 тыс. до 1 млн рублей. Также для вывоза раненых с поля боя нужны скоростные мотоциклы, питбайки, чтобы раненого можно было усадить сзади, положить на плечо или на спину.