Воронежцам сообщили, где сбили БПЛА в ночь на 8 октября

В ночь на вторник, 8 октября, дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией соседней Белгородской области и еще два БПЛА — над акваторией Черного моря.
Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны России. В Воронежской области минувшей ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась. При атаке БПЛА на воронежские предприятия, выпускающие гражданскую продукцию, в ночь на 5 октября пострадал человек.
Как сообщало РИА «Воронеж», мужчина получил осколочное ранение руки. На территории одного этажа в здании предприятия возникло возгорание.