Воронежцам сообщили, где сбили БПЛА в ночь на 8 октября

Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны России. В Воронежской области минувшей ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась. При атаке БПЛА на воронежские предприятия, выпускающие гражданскую продукцию, в ночь на 5 октября пострадал человек.