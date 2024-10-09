Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили бронемашину ВСУ в Курской области

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видеокадры 8 октября опубликовало Минобороны России.

Боевой автомобиль противника обнаружило разведывательное подразделение группировки войск «Север». Движение бронемашины отследили с помощью беспилотника, который также показал, что на ней установлена зенитная установка.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Обнаруженная цель в районе лесополосы была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса “Ланцет”, — сообщили в ведомстве.

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв украинских боевиков.

Ранее 8 октября экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. По данным разведки, личный состав противника и бронированная украинская техника были уничтожены.

До этого, 7 октября, российские военные отразили две попытки нападения со стороны ВСУ на населенные пункты в приграничных районах Курской области. Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное.