Участник СВО из Башкирии помог штурмовикам взять опорный пункт ВСУ

Офицер пишет, что в июле этого года Рамиль со своими боевыми товарищами выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ. Штурм проходил под плотным миномётным огнём противника.
В ходе наступления Рамиль ответным огнём отвлёк внимание противника на себя и дал тем самым возможность соседним штурмовым группам организованно подойти вплотную к переднему краю обороны ВСУ.
Башкирский воин в одиночку уничтожил восемь военнослужащих ВСУ. Противник понёс невосполнимые потери и отступил. Боевую задачу отделение Рамиля выполнило.
«Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а это значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма», — пишется в письме командир части.
Ранее письмо командира воинской части получила администрация Янаульского района. В нём говорится о подвиге жителя села Карманово. Боец вытащил из-под плотного артиллерийского и миномётного огня ВСУ шестерых раненых однополчан и сбил один FPV-дрон.
Жители Башкирии могут помочь своим землякам приблизить Победу. Для этого необходимо заключить контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.
Будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.
Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Добавим, ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.