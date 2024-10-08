Участник СВО из Башкирии помог штурмовикам взять опорный пункт ВСУ

Жители Башкирии могут помочь своим землякам приблизить Победу. Для этого необходимо заключить контракт с минобороны. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.