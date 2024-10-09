Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новейшая ракета Х-38 уничтожила только что наведенную переправу ВСУ

Инженерные подразделения ВСУ для переброски жилой силы и техники соорудили переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Купянск (Харьковская область).

Такая активность вражеских сил была замечена беспилотником-разведчиком, и, как сообщает Telegram-канал «Изнанка», по этой цели отработал российский фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34. В качестве средства поражения была применена высокоточная авиационная ракета Х-38.

После ее удара объект противника был разрушен, что существенно осложнило положение ВСУ. Ранее сообщалось об уничтожении еще одного украинского моста через эту же реку, что, по мнению авторов канала, свидетельствует о повышенном внимании Воздушно-космических сил РФ к этому направлению.

Х-38 является новейшей системой вооружения и оборудована передовыми средствами наведения. Сообщалось, что она обладает мощной боевой частью и может разгоняться почти до 2700 км/ч.