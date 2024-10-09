Новейшая ракета Х-38 уничтожила только что наведенную переправу ВСУ

После ее удара объект противника был разрушен, что существенно осложнило положение ВСУ. Ранее сообщалось об уничтожении еще одного украинского моста через эту же реку, что, по мнению авторов канала, свидетельствует о повышенном внимании Воздушно-космических сил РФ к этому направлению.