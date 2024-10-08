«Стоять за своих — у нас в крови»: инженеры Южного Урала разработали «глушилки» для дронов и передали их на СВО

Изначально ребята базировались, как объяснил конструктор Владимир Посадских, в квартире в Магнитогорске. Но из-за испытаний РЭБ, которые вызывали помехи в работе интернета и технике, соседи были недовольны, пришлось съехать. Сейчас компания готовится к заключению контракта с минобороны и планирует поставлять нашим бойцам не только РЭБы, но и дроны.