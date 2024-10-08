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«Стоять за своих — у нас в крови»: инженеры Южного Урала разработали «глушилки» для дронов и передали их на СВО

Челябинские инженеры разработали «глушилки» для дронов и передали на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Команда инженеров-конструкторов из Челябинской области разработала эффективные «глушилки» для дронов купольного типа. Оборудование уже испытали на передовой, а очередную партию с доработанными системами передали через волонтеров «Народного фронта».

Как рассказывает в своем сюжете телеканал «Звезда», системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить вражескую технику не только в определенном направлении, а словно куполом укрывая наших бойцов.

До начала СВО ребята-конструкторы создавали дроны для аграриев и видеооператоров. Но переориентировались, когда поняли, что их знания и умения нужнее на СВО. Технику тестируют на передовой, а замечания и пожелания бойцов тут же реализуются.

Изначально ребята базировались, как объяснил конструктор Владимир Посадских, в квартире в Магнитогорске. Но из-за испытаний РЭБ, которые вызывали помехи в работе интернета и технике, соседи были недовольны, пришлось съехать. Сейчас компания готовится к заключению контракта с минобороны и планирует поставлять нашим бойцам не только РЭБы, но и дроны.

— У нас в крови это — стоять за своих. Не важно, какой ты национальности и вероисповедания. Мы готовы помочь, — говорит главный конструктор Дамир Туймакаев.