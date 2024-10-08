Волжские приставы забыли снять арест с квартиры участника СВО

Выяснилось, что еще в 2017 году из-за долга по административным штрафам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, доля в котором принадлежала сыну заявительницы. Однако 11 октября 2017 года мужчина оплатил задолженность в полном объеме и исполнительное производство было прекращено.