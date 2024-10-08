ВСУ потеряли более 21,2 тыс. военных за время боев в Курской области

Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. По его словам, если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.