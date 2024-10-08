11 жителей Братска отправились в зону СВО по контракту

— Сначала мужчины отправятся на областной сборный пункт, который находится в Шелехове. Там они и подпишут контракт с министерством обороны. После их доставят в воинские части, где они пройдут подготовку. Только после они отправятся в зону проведения СВО, — рассказывают в пресс-службе администрации.