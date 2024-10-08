На СВО погиб отец двоих детей из Омской области

Жителя села Никольск Усть-Ишимского района Омской области Игоря Бураковского проводят в последний путь в среду, 9 октября. Как сообщается в официальном паблике района в соцсети «ВКонтакте», прощание с героем СВО состоится в 13:00 у Обелиска «Воинам павших в Великой Отечественной войне» села Никольск.
Игорь Владимирович родился в 1975 году, закончил школу в Усть-Ишиме, затем получил среднее образование. В 2024 году он ушел по контракту на СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, мужчина получил Орден Мужества посмертно.
У Игоря Бураковского осталась жена и двое детей.