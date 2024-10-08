На СВО погиб отец двоих детей из Омской области

Игорь Владимирович родился в 1975 году, закончил школу в Усть-Ишиме, затем получил среднее образование. В 2024 году он ушел по контракту на СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, мужчина получил Орден Мужества посмертно.