Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны СВО получили спецавтомобили в Ростовской области

Ростовская область, 8 октября 2024. DON24.RU. Сегодня в Ростовской области прошла самая массовая в России церемония передачи ключей автомобилей ветеранам СВО. Об этом сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева, принявшая участие в церемонии.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Торжественное вручение было проведено на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты».

Машины «Лада-Гранта» с ручным управлением получили 32 участника спецоперации, в том числе трое — жители Ростовской области, 29 — из Донецкой и Луганской народных республик. Ранее ветераны СВО обучились на специальных тренажерах управлению такими машинами.

С инициативой обеспечить ветеранов автомобилями с ручным управлением выступил государственный фонд «Защитники Отечества».

Забота о воинах, помощь их близким — основная задача представителей власти, отметил на церемонии донской губернатор Василий Голубев.

«В Ростовской области уже больше 10 тыс. человек получили поддержку от фонда в том или ином виде, процесс продолжается. Вручение спецавтомобилей — традиция, которая уместна и своевременна. Это позволит каждому ветерану оставаться активным», — сказал он.

Выступили также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Защитников отечества поблагодарили за проявленную смелость и отвагу, им выразили глубокую признательность за ратный труд.

Отмечалось, что такие мероприятия станут регулярными. За счет средств фонда спецмашины получат 500 ветеранов, из них 200 — до конца 2024 года.