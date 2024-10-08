Ветераны СВО получили спецавтомобили в Ростовской области

Торжественное вручение было проведено на территории народного военно-исторического музея «Самбекские высоты».
Машины «Лада-Гранта» с ручным управлением получили 32 участника спецоперации, в том числе трое — жители Ростовской области, 29 — из Донецкой и Луганской народных республик. Ранее ветераны СВО обучились на специальных тренажерах управлению такими машинами.
С инициативой обеспечить ветеранов автомобилями с ручным управлением выступил государственный фонд «Защитники Отечества».
Забота о воинах, помощь их близким — основная задача представителей власти, отметил на церемонии донской губернатор Василий Голубев.
«В Ростовской области уже больше 10 тыс. человек получили поддержку от фонда в том или ином виде, процесс продолжается. Вручение спецавтомобилей — традиция, которая уместна и своевременна. Это позволит каждому ветерану оставаться активным», — сказал он.
Выступили также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Защитников отечества поблагодарили за проявленную смелость и отвагу, им выразили глубокую признательность за ратный труд.
Отмечалось, что такие мероприятия станут регулярными. За счет средств фонда спецмашины получат 500 ветеранов, из них 200 — до конца 2024 года.