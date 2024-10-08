Ветераны СВО получили спецавтомобили в Ростовской области

«В Ростовской области уже больше 10 тыс. человек получили поддержку от фонда в том или ином виде, процесс продолжается. Вручение спецавтомобилей — традиция, которая уместна и своевременна. Это позволит каждому ветерану оставаться активным», — сказал он.