Под Волгоградом проводили в последний путь бойца СВО Андрея Батиева

Во вторник, 8 октября, в Волгоградской области простились с погибшим участником специальной военной операции Андреем Батиевым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Руднянского района, церемония началась утром в Ильменском Доме культуры.
Проводить героя в последний путь пришли родные и близкие, друзья и коллеги. Земляки вспоминают о бойце как о добром, отзывчивом и смелом человеке. Андрею было всего 28 лет.
Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье погибшего защитника.