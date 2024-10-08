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Под Волгоградом проводили в последний путь бойца СВО Андрея Батиева

В Руднянском районе похоронили погибшего на СВО защитника.

Во вторник, 8 октября, в Волгоградской области простились с погибшим участником специальной военной операции Андреем Батиевым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Руднянского района, церемония началась утром в Ильменском Доме культуры.

Проводить героя в последний путь пришли родные и близкие, друзья и коллеги. Земляки вспоминают о бойце как о добром, отзывчивом и смелом человеке. Андрею было всего 28 лет.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье погибшего защитника.