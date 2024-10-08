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Ростовский суд вынес приговор пособнику украинских спецслужб

Южный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Дмитрия Кожухова, сотрудничавшего с украинским террористическим сообществом (Служба безопасности Украины). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно опубликованной информации, в 2016 году злоумышленник согласился пособничать деятельности Службе безопасности Украины, проходя КПП «Марьинка» в ДНР. Тогда же он раскрыл сотруднику СБУ информацию о местах дислокации войск ДНР. После этого подсудимый фотографировал здание гостиницы, в котором проживали военнослужащие ДНР и отправлял снимки в украинские спецслужбы.