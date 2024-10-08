Отправляют грузы тоннами: Как ростовчане всей семьей помогают бойцам на передовой

— В данный момент там будут только дети. Взрослые у нас тренируются в другом помещении, в лесопарковой зоне: там у нас уже много групп, настолько, что наши инструкторы уже справляются с трудом. У нас их 12 человек — все с многолетним военным опытом. Есть и саперы, и пехотинцы, и танкисты, и военные медики.