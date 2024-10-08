Отправляют грузы тоннами: Как ростовчане всей семьей помогают бойцам на передовой

Донское волонтерское движение, сплотив сотни тысяч неравнодушных людей, ежегодно пополняет свои ряды, развивает новые направления деятельности. И среди наших добровольцев есть представители всех поколений, даже целые семьи. О том, как ростовчане помогают участникам СВО, мы поговорили с президентом благотворительного фонда «Славяне» Яной Евтушенко, руководителем военно-патриотического клуба «Славяне» Николаем Архиповым и ученицей второго класса ростовской школы № 104 — Александрой Архиповой.
«ШЬЕМ ПО 500 — 800 КОСТЮМОВ В МЕСЯЦ».
— Расскажите, пожалуйста, уважаемые гости, с чего вообще началась эта идея создания благотворительного фонда, и кому он конкретно помогает?
— Волонтерской деятельностью мы занимаемся с 2020 года, начинали небольшой группой. Тогда помогали, чем могли. Дальше, с началом СВО, мы стали активнее: отшивали спальные мешки, собирали провизию, отправляли все на передовую. А с нынешнего года мы уже официально, по документам, открыли благотворительный фонд и содействуем нашим бойцам во всех направлениях, — рассказывает Яна.
— Все-таки можете вспомнить тот момент, когда вы решили начать помогать? Может быть, к вам кто-то обратился с просьбой?
— У нас швейное производство, и к нам обращались солдаты со своими просьбами. Для них мы шили то, что нужно, из остатков ткани, приезжали за оставшимися от производства лоскутами, чтобы плести сети, ну и мы начали их делать.
— Вы говорите, что постоянно занимаетесь этой помощью, шьете форму парням на передовой. А в каких объемах производите? И, может, приходит обратная связь от бойцов: вот эту модель нужно докрутить, карманчик пришить?
— Шьем в достаточно больших объемах — в районе 500−800 костюмов ежемесячно. Также делаем порядка тысячи штук спальников ежемесячно. А, прежде чем что-то отшивать, мы консультируемся с ребятами по каждой модели, и они озвучивают свои пожелания, так что все учитываем. Никто не жаловался, что сделали неудобный костюм. Ребята тестируют сразу в боевых условиях.
— Наверное, на них сейчас большой спрос?
— К зиме, конечно, подрос. И волонтеры обращаются, и командиры подразделений, и сами ребята с передовой — просят то, что нужно зимой, которая уже наступает.
РАЗГРУЖАЛИ МАШИНУ С ГЕРОЕМ ЛНР.
— Николай, наверняка за это долгое время, что возите помощь нашим парням, сталкивались с какими-то удивительными людьми?
— Пару недель назад вернулись из Луганска, где отгружали очередную партию помощи. И нас встретил там председатель Общественной палаты Луганской народной республики Алексей Карякин. Выгрузив с ним машину, мы пошли пить кофе, пообщались, и, оказалось, что это первый Герой ЛНР и первый человек, про которого написали статью о розыске на сайте «Миротворец» — настолько он важен для земляков, и настолько его боится киевский режим.
— А что было первым — благотворительный фонд или военно-патриотический клуб? Название-то одно.
— Первым был благотворительный фонд. Военно-патриотический клуб открыли буквально месяц назад. Взяли помещение площадью в 450 квадратов и сейчас его обустраиваем. Там будем проводить тренировки начальной военной подготовки для детей средней и старшей школы — от 7 до 11 класса.
— А как появилась такая идея? Может, к вам обратились родители с просьбой что-то такое создать?
— И родители обращались, и школьники, которые приходят, помогают нам в волонтерской деятельности. Спрашивали, чем могут помочь, участвовали в наших курсах: вот из этого и вырос военно-патриотический клуб.
ОТ ТАКТИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ ДО РЭБ И БПЛА.
— Расскажите, пожалуйста, Яна, подробно, по позициям, чем занимается благотворительный фонд. Кто всем этим занимается, кто вам помогает и как много этих неравнодушных людей.
— Мы помогаем подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции, по запросам командиров. То есть нам дают запрос, что нужна помощь и какая конкретно. А мы организовываем сборы. Нам очень активно помогает наш ростовский бизнес, наши неравнодушные жители. И мы возим провизию, тактические костюмы, бронезащиту, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. То есть по мере возможности собираем все необходимое.
— А как часто передаете грузы и как много?
— Раз в месяц возим грузы от десяти тонн в Донецкую народную республику, в ЛНР, в Херсон. Либо везем сами, либо военнослужащие сами приезжают к нам и забирают помощь. Стараемся поддерживать боевой дух наших бойцов.
— А не подсчитывали за все время вашей деятельности, сколько вы отгрузили тонн помощи нашим бойцам?
— Таким не занимались. Но, если прикинуть, то на регулярной основе отправляем не менее десяти тонн в месяц почти все четыре года.
«ПОДГОТОВКА КАК У ВЗРОСЛЫХ».
— Николай, вернемся к военно-патриотическому клубу, который у вас только-только появился. Какая там будет подготовка проводиться? На что запрос у детей и родителей?
— В нем будет проводиться начальная военная подготовка детей: это сборка-разборка оружия, снаряжение и разрядка магазина. Также ребята будут проходить полосу препятствий, обучаться, как правильно идти и в двойке, и в тройке, как безопасно заходить в помещение, как выходить из него. Все как у взрослых, только для детей будет открыт отдельный полигон. Он будет находиться в центре Ростова-на-Дону, по Пушкинской, 181.
— А можно приходить на тренировку семьями?
— В данный момент там будут только дети. Взрослые у нас тренируются в другом помещении, в лесопарковой зоне: там у нас уже много групп, настолько, что наши инструкторы уже справляются с трудом. У нас их 12 человек — все с многолетним военным опытом. Есть и саперы, и пехотинцы, и танкисты, и военные медики.
— А как хотите расширяться, возможно, осваивать новое направление или увеличивать объемы?
— Мы планируем развитие военно-патриотического клуба не только в одном районе, в центре города, а по всем районам и за пределами Ростовской области.
— Как понимаю, после школы дочка Александра с вами повсюду и видит, чем занимаются родители, понимает, в каких реалиях мы живем. Что вы стараетесь вложить в ребенка?
— В первую очередь быть отзывчивым человеком, неравнодушным к чужой беде, всегда оказывать помощь и быть добрым и отважным человеком. Она у нас помогает всегда, с нами на одной волне, — говорит Яна.
— Александра, а как ты помогаешь родителям в их волонтерской работе?
— Я упаковываю костюмы, помогаю во всем, что попросят, — перечисляет второклассница.
— Кажется, ты хотела поделиться красивыми строками?
— Да, я прочту стихотворение ростовчанина с позывным Скиф Бер Вой, написанное еще в 2014 году!
Судьба русского воина.
С рассветом наступает тишь, покой…
Я пью росу уставшею душой —.
Затишье перед бурей роковой,
Что шквалом сносит огненной стеной.
Я закален и не боюсь огня —.
Так просто им не одолеть меня!
Деды и прадеды!
Я — внук ваш, я — такой,
Мы все завязаны победною судьбой.
Душою русской, непреклонным русским духом.
Врагу мы нанесем урон, разруху —.
Разрушим мы и тьму, и злой навет.
Судьба у нас такая — торить свет!
— Спасибо большое, Николай, Яна, Александра за беседу, за пример, как одна семья может поднять на помощь нашим бойцам сотни людей.