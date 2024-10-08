Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе отработала система ПВО: уничтожена одна воздушная цель

Развожаев: средства ПВО уничтожили воздушную цель над морем в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 8 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над Черным морем у берегов Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в связи с ракетной опасностью объявили сигнал «Баллистика». Соответствующее сообщение появилось в 15.48. Спустя 12 минут, ровно в 16.00, Развожаев объявил об отмене.

Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отработали средства ПВО. По предварительным данным, удалось уничтожить одну воздушную цель. Это произошло в районе Северной стороны. Цель была поражена в небе над акваторией Черного моря.

«Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксирована».

подчеркнул Развожаев

Губернатор напомнил, что в случае нахождения опасных предметов нужно сразу звонить по номеру 112.

«Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле оперативных служб», — заключил глава Севастополя.