Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Источник: © РИА Новости

«Идет движение с юга и на запад, севернее Угледара. Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово», — сказал он.

В конце сентября Кимаковский сообщил, что подразделения ВС России подошли к Селидово с трех сторон. Сейчас они пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.

Что касается Красноармейска, то, по словам чиновника, украинская оборона там трещит, российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от этого населенного пункта.

Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке «Восток» удалось сломить оборону противника, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.