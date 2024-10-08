Российские военные берут в клещи Кураховку и Селидово, заявили в ДНР

«Идет движение с юга и на запад, севернее Угледара. Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидово», — сказал он.
В конце сентября Кимаковский сообщил, что подразделения ВС России подошли к Селидово с трех сторон. Сейчас они пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.
Что касается Красноармейска, то, по словам чиновника, украинская оборона там трещит, российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от этого населенного пункта.
Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке «Восток» удалось сломить оборону противника, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.