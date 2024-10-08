Военнослужащие-контрактники из Башкирии смогут получать увеличенные на 300 тыс. рублей единовременные выплаты до конца года

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат военнослужащим-контрактникам. Руководитель республики подписал соответствующий указ.
Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты военнослужащим-контрактникам увеличился до одного миллиона рублей. Жители республики, которые подписали контракт с российским Министерством обороны для службы в зоне специальной военной операции, единовременно будут получать 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с выплатами МО РФ и муниципалитетов жалованье бойцов возрастет до одного миллиона.
— Если до этого сумма единовременной выплаты составляла 205 тысяч рублей, то теперь она повышается за счет республиканского бюджета до 505 тысяч рублей, — заявил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.
Норма должна была действовать с 10 июля по 31 августа, однако потом меру поддержки стало можно получать еще два месяца — до 31 октября, а теперь и до конца этого года — 31 декабря.