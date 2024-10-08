Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска за сутки успешно отразили две контратаки противника в районах Любимовки, Плехово и Русского Поречного, а также предотвратили атаки в направлении Ольговки. Подразделения группы «Север» продолжили наступление и нанесли поражение украинским формированиям в Дарьино, Николаево-Дарьино, Новом Пути и Плехово.
В Курской области уничтожены скопления сил и техники 14 украинских бригад.
За сутки потери украинских войск составили более 200 человек, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля. С начала боевых действий Киев потерял свыше 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронемашину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий и другую технику, включая восемь HIMARS и шесть MLRS США.
Уголовное дело против военнослужащих и наемников ВСУ
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины по факту убийства трех мирных граждан Российской Федерации.
Дело возбуждено по статьям УК РФ, включая убийство и покушение на убийство двух или более лиц организованной группой с особой жестокостью, умышленное повреждение имущества, террористический акт, незаконное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми устройствами, незаконное пересечение границы и наемничество.