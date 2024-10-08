Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 8 октября 2024 года

За сутки потери украинских войск составили более 200 человек, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля. С начала боевых действий Киев потерял свыше 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронемашину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий и другую технику, включая восемь HIMARS и шесть MLRS США.