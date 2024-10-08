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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 8 октября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 64 дня. За это время потери ВСУ на Курском направлении превысили 21 250 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 8 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Российские войска за сутки успешно отразили две контратаки противника в районах Любимовки, Плехово и Русского Поречного, а также предотвратили атаки в направлении Ольговки. Подразделения группы «Север» продолжили наступление и нанесли поражение украинским формированиям в Дарьино, Николаево-Дарьино, Новом Пути и Плехово.

В Курской области уничтожены скопления сил и техники 14 украинских бригад.

За сутки потери украинских войск составили более 200 человек, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля. С начала боевых действий Киев потерял свыше 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронемашину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий и другую технику, включая восемь HIMARS и шесть MLRS США.

Уголовное дело против военнослужащих и наемников ВСУ

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины по факту убийства трех мирных граждан Российской Федерации.

«В начале августа 2024 года боевики из состава оперативно-тактического управления “Север” 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и участники наемнических формирований в условиях вооруженного конфликта на территории Суджанского района Курской области совершили убийство с особой жестокостью не менее трех граждан Российской Федерации, проживавших на территории указанного района», — говорится в сообщении СК РФ.

Дело возбуждено по статьям УК РФ, включая убийство и покушение на убийство двух или более лиц организованной группой с особой жестокостью, умышленное повреждение имущества, террористический акт, незаконное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми устройствами, незаконное пересечение границы и наемничество.