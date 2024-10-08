В Белгородской области закроют два села и отселят жителей

19 августа въезд закрыли еще в пять населенных пунктов. Как объяснила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, это сделали по просьбе жителей, чтобы те могли получить право на компенсации за утраченное жилье без дополнительных процедур. 22 августа Гладков доложил президенту Владимиру Путину, что в регионе закрыт въезд в 35 населенных пунктов.