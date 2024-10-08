Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 21.15 по 21.20 выпустили шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.