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Опасность атаки дронов объявлена в Ейском районе Кубани

Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Ейском районе Кубани. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

На данный момент известно, что никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на месте специалисты также не зафиксировали.

«Беспилотная опасность объявлена, работает ПВО, следят за небом», — обратил внимание диспетчер.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в селе Шабельское силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник. Он после подавления врезался в дерево и взорвался.