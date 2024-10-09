Опасность атаки дронов объявлена в Ейском районе Кубани

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Ейском районе Кубани. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
На данный момент известно, что никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на месте специалисты также не зафиксировали.
«Беспилотная опасность объявлена, работает ПВО, следят за небом», — обратил внимание диспетчер.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в селе Шабельское силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник. Он после подавления врезался в дерево и взорвался.