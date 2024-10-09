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ХАМАС не будет вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня

Движение было готово к прекращению огня, но в связи с позицией премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры оказались безрезультатны.

Руководство движения ХАМАС на данный момент не готово к переговорам с Тель-Авивом об обмене пленными. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

По его словам, сначала нужно, чтобы было реализовано прекращение огня. Кроме того, израильская армия должна выйти с территории сектора Газа. Только тогда можно говорить о начале переговоров.

«Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но есть еще много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — указал Шанаа.

Он добавил, что ХАМАС был готов к прекращению огня. Однако из-за непреклонной позиции председателя правительства Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры оказались безрезультатными.

Ранее сообщалось, что 7 октября исполнился год с начала войны на Ближнем Востоке. За этот год Израиль понес самые большие людские потери за последние 50 лет.