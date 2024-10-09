NYT: российские военные движутся к слабому месту ВСУ у Торецка

Российские военные продвигаются к территории населенного пункта Покровск. Подробности озвучил The New York Times военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен, который проанализировал спутниковые снимки поля боя.
По его словам, Покровск — это слабое место обороны Вооруженных сил Украины под Торецком. На этой территории у противника нет оборонительных линий. Поэтому РФ способна подойти вплотную к пролому.
«За последние две недели ее войска взяли там несколько населенных пунктов», — указал Паройнен.
Он добавил, что ВС РФ в принципе приближаются к важным населенным пунктам. Такой вывод можно сделать, если внимательно посмотреть на карту боевых действий.
Ранее сообщалось, что российские солдаты заняли почти всю многоэтажную застройку при продвижении в центральную часть Торецка.