Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ на кураховском направлении

«Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили узел связи и живую силу противника на кураховском направлении», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки ежедневно совершают марш-броски из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи по уничтожению выявленных целей.
«Среди пораженных целей у нас — это Leopard. На нашем рубеже было уничтожено восемь Leopard за последние четыре месяца. Два поражения есть от “Молнии-1”, остальные шесть у нас поразили FPV-дронами. Они подошли ближе к нам, и мы отработали. Так же отрабатывали по Bradley и узлам связи, которые были обнаружены, и скоплениям техники на полигоне в районе Курахово», — рассказал военнослужащий с позывным Бугай на видео, распространенном Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что для более эффективного огневого поражения командных и опорных пунктов подразделений ВСУ специалисты и инженеры по ремонту и производству FPV-дронов организовали полный цикл производства ударных квадрокоптеров непосредственно на передовых позициях. В отдельных мастерских изготавливаются боевая часть для квадрокоптеров, собираются корпуса и программируются дроны для выполнения конкретной боевой задачи. Кроме того, дроны используются для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях ВСУ, помогая продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.
В министерстве пояснили, что преимуществом FPV-дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве позволяющая применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях, с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов.