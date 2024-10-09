Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ на кураховском направлении

«Среди пораженных целей у нас — это Leopard. На нашем рубеже было уничтожено восемь Leopard за последние четыре месяца. Два поражения есть от “Молнии-1”, остальные шесть у нас поразили FPV-дронами. Они подошли ближе к нам, и мы отработали. Так же отрабатывали по Bradley и узлам связи, которые были обнаружены, и скоплениям техники на полигоне в районе Курахово», — рассказал военнослужащий с позывным Бугай на видео, распространенном Минобороны РФ.