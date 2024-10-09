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Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео результатов боевой работы расчета ТОС.

Источник: РИА "Новости"

«Разведгруппа с использованием БПЛА на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении обнаружила опорный пункт ВСУ. Боевая машина ТОС-1А “Солнцепек” в сопровождении группы огневой поддержки скрытно выдвинулась на позицию, оперативно развернулась и нанесла удар 220-мм боеприпасами с термобарической смесью. В результате удара выявленные огневые точки были уничтожены», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Юг» оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая их продвижение на различных участках фронта.