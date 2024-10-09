Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

«Разведгруппа с использованием БПЛА на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении обнаружила опорный пункт ВСУ. Боевая машина ТОС-1А “Солнцепек” в сопровождении группы огневой поддержки скрытно выдвинулась на позицию, оперативно развернулась и нанесла удар 220-мм боеприпасами с термобарической смесью. В результате удара выявленные огневые точки были уничтожены», — сказали в ведомстве.