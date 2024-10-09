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Боец РФ рассказал, что ВСУ прячутся за гражданскими во время зачистки домов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся за мирными жителями во время зачистки жилых домов российскими войсками после освобождения населенных пунктов. Об этом сообщил командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха.

Источник: AP 2023

«Сейчас враг начал устраивать больше свои оборонительные позиции в домах, прикрываясь мирным населением, самая сложность, что при зачистке домов там еще остается мирное население», — сказал майор Петелин на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что в штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России, этого почетного звания удостоен также командир роты майор Егор Захаров с позывным Поэт.

«Достойный офицер, я очень рад, как говорится, что смог воспитать Героя [России], пока одного. Это высокая гордость, это значит, [что] мои труды и мои знания переданы ему были не зря. И что иду на правильном пути. Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — рассказал о своем подчиненном Герое России Петелин.

В Минобороны добавили, что, решая боевые задачи в зоне СВО, выпускники Новосибирского высшего военного командного училища за недолгое время доросли до командиров подразделений и вместе со своим личным составом продолжают успешно выполнять поставленные задачи, выбивая противника из оккупированных ВСУ населенных пунктов.