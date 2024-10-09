Боец РФ рассказал, что ВСУ прячутся за гражданскими во время зачистки домов

«Достойный офицер, я очень рад, как говорится, что смог воспитать Героя [России], пока одного. Это высокая гордость, это значит, [что] мои труды и мои знания переданы ему были не зря. И что иду на правильном пути. Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — рассказал о своем подчиненном Герое России Петелин.