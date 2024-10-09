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«Бук» группировки войск «Восток» за неделю сбил 10 беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» за неделю сбил более 10 БПЛА ВСУ самолетного типа на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук” подразделения противовоздушной обороны группировки войск “Восток” из Забайкалья в течение недели сбил более 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа в ходе несения боевого дежурства на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении Минобороны.

Фиксировать цели на расстоянии 120 км, в том числе летящие на предельно малых высотах — до 10 м, расчетам ЗРК помогает радиолокационная станция. Самоходная РЛС может работать сразу с двумя пусковыми установками и отслеживать одновременно четыре цели. Станция обнаруживает, сопровождает, выдает целеуказание.

«Воздушная обстановка в целом напряженная. Наблюдаю цели типа РСЗО “Град”, “Ураган”, “Хаймарс”. Работаем по ним, сбиваем», — приводит министерство слова оператора РЛС с позывным Тарзан.

В Минобороны добавили, что противник также пытается вычислить и уничтожить российские зенитные ракетные комплексы. «У них эта цель, конечно, в приоритете, основная цель. Но у нас прикрытие стоит. Мы прикрываем, нас прикрывают. Все в совокупности работает», — приводит министерство слова командира расчета ЗРК с позывным Симейский.

В Минобороны добавили, что «Буки» могут работать под прикрытием переносных зенитных комплексов и антидроновых ружей.