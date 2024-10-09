«Бук» группировки войск «Восток» за неделю сбил 10 беспилотников ВСУ

В Минобороны добавили, что противник также пытается вычислить и уничтожить российские зенитные ракетные комплексы. «У них эта цель, конечно, в приоритете, основная цель. Но у нас прикрытие стоит. Мы прикрываем, нас прикрывают. Все в совокупности работает», — приводит министерство слова командира расчета ЗРК с позывным Симейский.