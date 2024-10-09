Пленный ВСУ Кабанов: украинские медики подсаживают военных на амфетамин

Украинские военные медики подсаживают боевиков Вооруженных сил Украины на амфетамин. Подробности рассказал в беседе с журналистами пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
По его словам, сначала медперсонал предлагает наркотик бесплатно. Когда у человека происходит привыкание, он вынужден покупать амфетамин за деньги.
Доставка наркотиков происходит через «Новую Почту» Украины. Прикрытием служит военное командование.
«Отсылается посылочка по номеру телефона. Приходит посылочка — ты идешь получать, а там стоит военная полиция. И они проверяют там собакой. Как-то ж не находят», — отметил Кабанов.
Он добавил, что сам принимал наркотик, который способствовал лучше выполнять боевые задачи. Военные чувствуют себя быстрее и ничего не боятся.
Ранее сообщалось, что двое десантников ВСУ, которые попали в плен в Курской области, не будут участвовать в обмене. Они не хотят возвращения на родину.