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Пленный ВСУ Кабанов: украинские медики подсаживают военных на амфетамин

Медперсонал сначала предлагает наркотик бесплатно, а далее солдаты вынуждены приобретать его за деньги.

Украинские военные медики подсаживают боевиков Вооруженных сил Украины на амфетамин. Подробности рассказал в беседе с журналистами пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По его словам, сначала медперсонал предлагает наркотик бесплатно. Когда у человека происходит привыкание, он вынужден покупать амфетамин за деньги.

Доставка наркотиков происходит через «Новую Почту» Украины. Прикрытием служит военное командование.

«Отсылается посылочка по номеру телефона. Приходит посылочка — ты идешь получать, а там стоит военная полиция. И они проверяют там собакой. Как-то ж не находят», — отметил Кабанов.

Он добавил, что сам принимал наркотик, который способствовал лучше выполнять боевые задачи. Военные чувствуют себя быстрее и ничего не боятся.

Ранее сообщалось, что двое десантников ВСУ, которые попали в плен в Курской области, не будут участвовать в обмене. Они не хотят возвращения на родину.