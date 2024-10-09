Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дронов

Силы ПВО отбили массированную воздушную атаку в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
По его словам, сбито десять беспилотников, один из них — близ Новошахтинска, остальные — на юго-западе региона.
Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет, утонил губернатор.
Ночью глава региона сообщил, что близ Новошахтинска была уничтожена воздушная цель — по предварительным данным, дрон. «Пострадавших и разрушений на земле нет», — рассказал Голубев.
Атаке БПЛА подвергся также Щербиновский район Краснодарского края, сообщал ночью губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за падения обломков дрона в частном домовладении в селе Шабельское выбило стекла, была повреждена газовая труба. Никто не пострадал, газ перекрыли, уточнял он.
Кроме того, за ночь над Брянской областью сбили 12 беспилотников, заявлял губернатор Александр Богомаз.