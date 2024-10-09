Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дронов

Атаке БПЛА подвергся также Щербиновский район Краснодарского края, сообщал ночью губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за падения обломков дрона в частном домовладении в селе Шабельское выбило стекла, была повреждена газовая труба. Никто не пострадал, газ перекрыли, уточнял он.