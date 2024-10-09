Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты гаубиц оборудовали закрытые огневые позиции для поражения целей. Работа артиллеристов-десантников проходит в тесном взаимодействии с расчётами беспилотной летательной авиации. Операторы дронов-разведчиков обнаруживают замаскированные укрытия, боевую технику, либо местонахождение личного состава ВСУ и передают их командованию, после чего координаты целей поступают артиллеристам.