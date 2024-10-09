Десантники уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр”, выполняя огневую задачу, уничтожил пункт управления украинским подразделением на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.
Расчеты гаубиц оборудовали закрытые огневые позиции для поражения целей. Работа артиллеристов-десантников проходит в тесном взаимодействии с расчётами беспилотной летательной авиации. Операторы дронов-разведчиков обнаруживают замаскированные укрытия, боевую технику, либо местонахождение личного состава ВСУ и передают их командованию, после чего координаты целей поступают артиллеристам.
Стрельба ведется на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Артиллеристы ВДВ работают круглосуточно. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут. Скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
Артиллеристы-десантники выполняют задачи по уничтожению бронетехники, артиллерийских и минометных расчетов ВСУ, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.